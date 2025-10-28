Madame Jeannine Langevin 1940 - 2025

À la Maison d’Hélène de Montmagny, le 21 octobre 2025, est décédée à l’âge de 85 ans et 9 mois, madame Jeannine Langevin. Elle était la fille de feu dame Roselia Fradette et de feu monsieur Ernest Langevin. Originaire de Notre-Dame-du-Rosaire, elle demeurait à Montmagny.

La famille recevra les condoléances à la : Résidence funéraire Boulanger 31 av. de la Fabrique, Montmagny, le samedi 1er novembre 2025 de 13 h 00 à 14 h 00, suivi d’une célébration de la parole à 14 h 00 à la résidence. L’inhumation aura lieu par la suite au cimetière de Notre-Dame-du-Rosaire. Madame Langevin laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Sr Rolande n.d.p.s., feu Maurice (Annette Collin (Jean-Guy Anctil), feu Marcel, feu Gisèle, feu Réal (Pierrette Boucher (Maurice Boucher), feu René (feu Élisabeth Godbout (Bruno Gaudreau), Gabrielle (Richard Robin) et feu Simonne (feu Jean-Colin Bourgault) ; ses oncles et tantes, cousins et cousines, neveux et nièces, sans oublier ses amies : Aline Albert et Louise Hallé.

Des remerciements sont adressés à Dr Annie Tremblay et à Dr Annie Mercier, au personnel de la Maison d’Hélène, de l’Hôpital de Montmagny et de la Résidence des Bâtisseurs de Montmagny, à ses lectrices et amies, Aline Albert et Louise Hallé, son accompagnateur et voisin de chambre monsieur Maurice Nicole, et ce, pour la présence chaleureuse, le soutient et l’aide auprès de Jeannine depuis de nombreuses années.

Afin d’honorer sa mémoire, vous pouvez compenser l’envoi de fleurs par des dons à la Maison d’Hélène https://www.lamaisondhelene.org/ ou à la Fondation de L’Hôpital de Montmagny.

