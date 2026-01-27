Madame Jeannine Pelletier Guimont 1946-2026

À l’Hôpital de Montmagny, le 9 janvier 2026, à l’âge de 79 ans et 7 mois, est décédée madame Jeannine Pelletier, épouse de feu monsieur Roland Guimont. Elle était la fille de feu monsieur Eugène Pelletier et de feu dame Rose-Alma Caron. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la

Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2, le vendredi 30 janvier 2026, jour des funérailles, à compter de 9 h 30. Le service religieux sera célébré par la suite à 15 h en l’église Saint-Thomas de Montmagny et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Chantal (Michel Dionne), Mario, feu Carole, ses petits-enfants : Samuel Dionne (Mélanie Sylvain), Martin Dionne, Julien Dionne, Milie Guimont, ses frères et sœurs : feu Marcel (Marie-Claire Royer), feu Colette, feu Rolande (feu Jean-Guy Giasson), Micheline (feu Roland Laberge), feu Hélène (feu Raymond Boulet), Jacques (Louise Hudon), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guimont: Rolande (Pierre Lacombe), Madeleine (Simon Gosselin), Marcel (Lise Noël), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et les membres du Cercle de Fermières Montmagny dont elle était membre depuis 46 ans.

La famille désire remercier le personnel et les intervenants (CLSC de Montmagny, Coopérative de services à domicile et Centre d’action bénévole de la MRC de Montmagny, Société d’Alzheimer du Québec et Hôpital de Montmagny) pour leur implication et leur soutien remarquables des dernières années.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d’Hélène de Montmagny. (https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/).

Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec.