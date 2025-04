Madame Johanne Normand 1958 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 5 avril 2025, à l’âge de 66 ans, est décédée madame Johanne Normand, épouse de monsieur Jean-Yves Ouellet, demeurant à L’Islet (Saint-Eugène).

Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles : Mylène (Jimmy Dallaire), Myrianne (Jérémi LeBlanc); ses petits-enfants : Lyam, Eli et Zoé Dallaire; Emy, Charles et Alix LeBlanc.

Elle était la fille de feu dame Jeanne Gaudreau et de feu monsieur Lucien Normand de Saint-Cyrille-de-Lessard; la sœur et la belle-sœur de : Jacques (feu Denise Caron), Jacqueline (feu Claude Dubé), Martin (Alice Gagné) et feu Marcellin (feu Huguette Bélanger); de sa famille biologique : sa mère feu Claudette Thiffault, son frère Sylvain Thiffault (Johanne Métivier) ainsi que son filleul Jonathan.

De la famille Ouellet, sa belle-mère madame Françoise Gagnon (feu Léopold Ouellet – feu Ferdinand Dionne) ainsi que Francine feu Johanne et Réal.

Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, autres parents et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l’Hôpital de Montmagny pour leur soutien, leurs délicates attentions, les soins attentionnés et leur présence chaleureuse.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny Québec) G5V 3R8. http://www.fondationhoteldieumontmagny.com/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils 61, chemins des Pionniers Est L’Islet le samedi 3 mai à compter de 13h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 3 mai 2025 à 15h30 à la résidence funéraire. Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial.Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :418 247-5571, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.