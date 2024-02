Madame Juliette Gamache Migneault 1938-2024

Ceux que nous avons aimés et qui nous quittent ne sont plus là où ils étaient mais ils sont partout où nous sommes. - (Victor Hugo)

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 janvier 2024, à l’âge de 85 ans, est décédée entourée de l’amour des siens madame Juliette Gamache, épouse de monsieur Serge Migneault, demeurant à Lévis. Originaire de Saint-Eugène de L’Islet, elle était la fille de feu dame Léa Caouette et de feu monsieur François-Xavier Gamache.

Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils : Carl (Yolaine Ouellet) et James; ses petits-enfants : Anthony (Maude Vermette-Laforme ainsi que leur fils Léandre) et Trycia Migneault (Jasmin Bourgault); Maude, Claudia (Miguel Brazeau) et Frédéric Migneault.

Sont aussi affectés par son départ, les membres des familles Gamache et Migneault, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la Résidence Saint-Antoine de Lévis ainsi qu’à ceux du département des soins palliatifs de l’Hôtel-Dieu de Lévis, qui ont tous été extraordinaires par leurs attentions, leur dévouement, leur sollicitude et la qualité de leurs soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis (Québec) G6V 3Z1.

Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 10 février 2024 à 11 h en l’église Saint-Eugène de L’Islet, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 9 h 30. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de L’Islet.

