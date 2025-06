Madame Juliette Pelletier 1942 - 2025

Au Centre d’hébergement de Saint-Fabien de Panet, le 7 juin 2025, àl’âge de 82 ans, est décédée madame Juliette Pelletier épouse de feu monsieur Germain Gauthier. Fille de feu dame Yvonne Fournier et de feu monsieur Isidore Pelletier, elle demeurait à Saint-Adalbert comté de l’Islet.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie-France (Bertrand Brodeur), Linda (Pierre Lapointe), André (Chantal Dubé), Danie (Serge Trépanier), Carmen (Tony Lajoie), Carmelle, Francis (Yndia Caron-Renaud).Ses petits-enfants : Marie-Pier Brodeur, Vincent Brodeur, Mylène Auclair, Keven Auclair, Roxanne Gauthier, Caroline Gauthier, Laurianne Genesse, Pier-Luc Genesse, Émilie Bourgault, Noémie Lamothe, Océane Gauthier, Gabriel Gauthier. Elle laisse également dans le deuil ses arrière-petits-enfants. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Marie-Ange (feu Yvon Deschênes), feu Gaston (Madeleine Chouinard), feu Hélène (feu Gérard Jalbert), Clémence, feu Henri (Lucie Chassé); elle était la belle-soeur de : feu Antoinette (Fernand Beaudoin), feu Antoine (Henriette Pelletier), feu Léopold, feu Grégoire (Lorraine Thiboutot), Henri (Gertrude Pelletier), Françoise (feu Gilles Tardif), Laurette (Gilles Bourgault), Lili (Claude Lemieux), Alcide, Barthélémy (Gaétane Leclerc) et feu Alyre. Sont également affectés par son départ ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant du Centre d’hébergement de Saint-Fabien de Panet pour les bons soins apportés.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils)18, du Foyer Sud Saint-Pamphile samedi le 5 juillet 2025 à compter de 13h. Une cérémonie suivra à 15h à la résidence funéraire.

Pour renseignement ou pour transmettre vos messages de condoléances: (418) 356-3822, sans frais : 1-888-430-3822, télécopieur :(418) 356-5230, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.