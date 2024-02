Madame Lise Hébert Buteau 1943-2023

Merci du fond du coeur à vous qui nous avez apporté soutien et réconfort lors du décès, le 24 novembre dernier, de l’épouse aimante et de la mèreexceptionnelle qu’était Lise Hébert. Nous conservons un souvenir ému de vos nombreuses manifestations de sympathie, comme votre présence bienveillante au salon funéraire, vos messages réconfortants, vos témoignages touchants, vos délicates attentions quotidiennes et votre grande générosité (dons de bienfaisance, affiliations de prières, fleurs, etc.). Elles nous ont portés et continuent à adoucir notre peine. Nous en sommes profondément reconnaissants.

Son époux, Serge Buteau; ses enfants, Pascal (Josée), Sylvana (Marc-André), Marilène (Luc), Suzie (Frédérick); ainsi que ses neuf petits-enfants