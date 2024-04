Madame Lise Pelletier Moreau (1934-2024)

Au Centre d’hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 28 mars 2024, à l’âge de 89 ans, est décédée Madame Lise Pelletier, épouse de feu monsieur Émile Moreau. Elle demeurait à Saint-Cyrille-de-Lessard et depuis quelques années à L’Islet.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Caroline (Raymond Roy) et Daniel (Nathalie Racine); ses petits-enfants : Alexandre (Olivier Lévesque), Samuel, Tommy et Anthony Lemieux; Marc-Antoine, Thomas et Mathis Moreau.

Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Thérèse (feu André Godin), feu Laurette (feu Philippe Gagnon), feu Gaston (feu Aline Laurendeau), feu Lionel, feu Clermont (feu Jacqueline Duchesne), feu Gaétane (feu Jean-Claude Thibault), Monique (feu Raynald Landry), Rolande (feu François Perreault) et feu Carmel Pelletier (Jeanne Royer); de la famille Moreau : Fernande (Raynald Hudon), Lorraine (Camil Pelletier), feu Aline (feu Rosaire Hudon), feu Raymond (feu Lucienne Gendron), feu Valère (Céline Caron), feu Ernest (feu Yvette Pelletier), Roger (feu Edith Pelletier), feu Henri (feu Lucille Caron), feu Léofred (feu Monique Guimont) et Gérard (Diane Bernier).

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés au Dr Paul Comeau-Lévesque et à toute l’équipe du Centre d’hébergement de Cap-Saint-Ignace ainsi que de la Résidence-Dupuis de L’Islet, pour leurs attentions, leur dévouement, leur respect et la qualité de leur approche.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, casier postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4.

https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam

Les membres de sa famille vous accueilleront au Salon paroissial de Saint-Cyrille-de-Lessard295, rue Principale le samedi 13 avril à compter de 9 h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 13 avril à 11 h au même endroit. Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial « à l’ombre du clocher » de Saint-Cyrille.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec