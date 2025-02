Madame Lorraine Bouffard (1945-2025)

Au Centre multiservices de santé et de services sociaux Cooke, le 7 février 2025, à l’âge de 79 ans et 11 mois, est décédée Madame Lorraine Bouffard. Elle était la fille de feu monsieur Ovide Bouffard et de feu dame Germaine Pruneau. Elle demeurait à Trois-Rivières et autrefois à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s au Mausolée du Cimetière de Montmagny300, 12e RueMontmagny (Québec) G5V 0H1le vendredi 21 février 2025 à compter de 13 h pour une prière d’Adieu. Les cendres seront déposées par la suite au Mausolée de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil, sa fille : Vicky Boulet (Daniel Gallant, ses enfants et ses petits-enfants), le père de sa fille, Benoît Boulet, ses sœurs : Ghislaine, Mireille et ses frères et sœurs décédés, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621,par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

