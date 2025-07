Madame Louise Morin 1939-2025

« Malgré l’ombre de la cécité, Louise a toujours choisi de regarder le monde avec les yeux du cœur. Elle portait en elle une lumière intérieure. »

À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 1er juillet 2025, à l’âge de 85 ans, est décédée paisiblement madame Louise Morin. Elle était la fille de feu monsieur Armand Morin et de feu dame Marie-Marthe Côté.

La famille accueillera parents et ami(e)s au Complexe funéraire Laurent Normand, 116, rue Sainte-Julie, Montmagny (Québec) G5V 2M1 le dimanche 27 juillet 2025 à compter de 13 h.

Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 14 h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurementau cimetière de Montmagny.

Elle était la sœur de : feu Thérèse (feu Paul-Amable Fournier), feu Jacques (feu Suzanne Cloutier), feu André (Monique Proulx), feu Noëlla (feu Edouard Gendreau), feu Madeleine (feu JacquesGaudreau), Marthe (feu Jacques Ruel), feu Jeannine (feu Léopold Gaudreau), Armand (Denise Laflamme). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces et ami(e)s.

Remerciements particuliers au docteur Annie Mercier et au personnel de La Maison d’Hélène pour leurs soins attentifs et leur bienveillance. Un grand merci au personnel de la Résidence des Bâtisseurs Mgr-Deschênes pour leur aide et dévouement quotidiens.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/).

Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2.

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545,messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation de thanatologues du Québec.