Madame Lucette Lord Fortin (1930-2025)

À l’Hôpital de Montmagny, le 30 janvier 2025 à l’âge de 94 ans est décédée madame Lucette Fortin, épouse de feu monsieur Roger Lord. Fille de feu dame Rosalia Guimond et de feu monsieur Ovila Fortin, elle demeurait à Saint-Cyrille-de-Lessard.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Doris (Jean-Roch Cloutier),Carmen (Serge Cloutier), Sarto (Claude Duval), Réjeanne (Robert Gagnon), Raymonde (Daniel Guimont); Ses petits-enfants : Alexis (Brigitte Rochette) et Maxime Cloutier (Andréanne Roy); Jean-Sébastien (Julie Matteau) et Geneviève Lord (Olivier Lapointe), feu Corinne Guimond (Rémy Guillemette); Vincent (Joany Houle) et Roxanne Guimont (Antoine Landry); ses arrière-petits-enfants : Élodie et Xavier Cloutier, Aurélie et Arnaud Cloutier, Amélia, Maélie et Alex Lapointe; Mégane et Abygaëlle Lord, Léa et Zoey Guimont. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Gabriel (feu Rose-Aimée Poitras), feu Annette (feu Léo Bernier), feu Robert (feu Pierrette Dubé), Élianne (feu Philippe Normand), Olivette (feu André Bérubé); de la famille Lord : feu Yvonne (feu Valère Chouinard). Sont aussi affectés par son départ son filleul Alain Lapierre (Judith Bernier), ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux propriétaires et à l’ensemble du personnel de la Résidence Les Quartiers A de L’Islet ainsi que de l’Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement, leur dévouement, les excellents services et soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/

Les membres de sa famille vous accueilleront au Salon municipal de Saint-Cyrille de Lessard 295, rue Principale le samedi 22 février à compter de 11h30. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 22 février 2025 à 15h en l’église de Saint-Cyrille-de-Lessard et de là au crématorium. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial « à l’ombre du clocher » de Saint-Cyrille.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :

Maison funéraire De la Durantaye et Fils

(418) 246-5337, sans frais : 1-877-598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.