Madame Lucia Dancause 1937 - 2025

À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 1er mai 2025, à l’âge de 88 ans, est décédée madame Lucia Dancause, épouse de feu monsieur Paul-Eugène Vézina. Elle était la fille de feu monsieur Georges Dancause et de feu dame Adélia Bastille. Elle demeurait à Montmagny et native de l’Isle-aux-Grues. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2 le dimanche 1er juin 2025, à compter de 10 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 12h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de l’Isle-aux-Grues.

Elle laisse dans le deuil : ses enfants : Johanne (Joël Bernier), Daniel (Michelle Beaulieu), Chantal (Christian Vinet), ses petits-enfants : Tommy Bernier (Maude Fillion), Marie-Pier Bernier (Mathyas Frégeau), Marie-Josée Vinet (David Michaud), Alexandre Vinet (Mathilde Lévesque), ses arrière-petits-enfants : Lucas, Ariel, Jules, Émile, James et Emma, ses frères et sœurs : feu Rita (feu Robert Roy), feu Jean (feu Lucie Normand), feu Raymond (feu Réjeanne Gagné), feu Armand (feu Jeanne Painchaud), feu Paul (Juliette Dubé), feu Thérèse (Gilbert St-Pierre), feu Rodrigue (Françoise Proulx), feu Jacques (Colette Roy), feu Anna (feu Lucien Morin), Alfred (feu Ruth Roussel, Nicole Pelletier), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vézina : feu Fernand, feu Raymonde (feu Antonio Bernier), feu Marie-Claire (feu Gérard Guichard), feu Hermance (feu Emmanuel Lavoie), feu Agnès, feu Louise (Claude Gaumond), Pauline (feu Marcel Lachance, Eugène Gagné), feu Nicole (Raynald Cloutier), Michèle (feu Maurice Vézina), feu Florent, Julie (feu Jean-Pierre Lemieux), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier Dre Sanfaçon et Dre Annie Mercier ainsi que le personnel de la Maison d’Hélène et du Pavillon Morneau pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène (https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/). Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2. Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca. Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec.