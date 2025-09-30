Madame Lucienne Bernatchez Gaudreau 1927 - 2025

Au Centre d’hébergement de Montmagny, le 30 août 2025, à l’âge de 98 ans, est décédée madame Lucienne Bernatchez, épouse de feu monsieur Ovila Gaudreau. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2, le samedi 4 octobre 2025, jour des funérailles, à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h en l’église Saint-Mathieu de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Diane (Léopold Couture), Michel (Sandra Côté), ses petites-filles : Chantal, Dany (Serge Pelletier), Jessica (David Bourgault-Pelletier), Bianca (Maxime Simoneau), ses arrière-petits-enfants : Léa-Jade, Laurie-Eve, Antoine et Gabriel. Ses frères et sœurs : feu Lucien (feu Colette Brochu), feu Roland (feu Thérèse Morin), feu Thérèse, Rita (feu Jean-Yves Labrecque), Sœur Mariette, feu Madeleine (feu Pascal Montminy), Jeanne (feu Pierre Labrecque), Yvonne (feu Réjean Picard), Alice (Raynald Labrecque), ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Gaudreau : feu Marius, feu Gérard, feu Lucien, feu Marie-Reine, feu Jean-Marie, feu Eugène, feu Thérèse ainsi que leurs conjoint(e)s. Elle laisse également dans le deuil, plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier particulièrement le personnel du 3e étage du Centre d’Hébergement de Montmagny pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny :

(https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/).

Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2.

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec.