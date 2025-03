Madame Madeleine Couture Baumgartner (1928-2025)

À l’Hôpital de Montmagny le 13 février 2025 est décédée, entourée de la présence et de l’amour de ses deux filles, madame Madeleine Couture Baumgartner. Elle était la fille de feu dame Simone Boulet et de feu monsieur Antonio Couture. Originaire de La Tuque, elle a parcouru le monde pour terminer ses jours à Montmagny après une longue carrière en publicité et avoir écrit plusieurs livres.

Elle a été confiée pour crémation à la Résidence funéraire Boulanger 31, ave. de la fabrique Montmagny

Selon ses dernières volontés, il n’y aura pas de rencontre au salon ni de célébration. L’inhumation de ses cendres aura lieu en privé en présence des membres de sa famille. Elle est allée rejoindre son époux : Karl Baumgartner et sa sœur Yolande Couture (Raymond Labrecque). Elle laisse dans le deuil ses filles : Pia Killen (feu Gordon Killen) et Maya Baumgartner Weber (Max Weber), sa petite-fille: Kathleen Killen, son arrière-petite-fille : Juniper Killen, son frère : Jean-Paul Couture (feu Eugénie Caouette), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux ami(e)s.

Pour renseignements : téléphone : 418-248-1363, sans frais : 1-800-706-1363; messages de sympathie par courriel : ruetboul@- globetrotter.net ; via le site Web : www.residenceboulanger.com.La Résidence funéraire Boulanger est membre de la Corporation des thanatologues du Québec.