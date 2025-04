Madame Madeleine Gilbert Fournier 1928 - 2025

C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère Madeleine Gilbert Fournier (Mado). Elle qui aimait tant la vie! Elle demeurait à Sainte-Perpétue de L’Islet et les trois dernières années au Centre d’hébergement de Cap-Saint-Ignace.

Décédée par une belle journée ensoleillée du 12 mars 2025, à l’âge de 96 ans et 10 mois. Née le 5 mai 1928 à Saint-Simon-les-Mines (Beauce), elle était la fille de feu dame Clara Roy et de feu monsieur Georges Gilbert.

Maman à temps plein, couturière du village, membre du Cercle des Fermières, créative, débrouillarde, accueillante, généreuse, authentique et unique. Une femme d’exception, forte, une grand-maman et arrière-grand-maman très aimée. Dernière matriarche des familles Gilbert et Fournier, elle est allée rejoindre tous ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères.

Il sera possible de venir saluer notre mère au Salon paroissial (Sacristie de l’église) 11, de l’Église, Sainte-Perpétue le samedi 5 avril 2025 à compter de 11h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le même jour à 15h à la sacristie de l’église, où famille et amis pourront partager anecdotes et témoignages.

Épouse de feu monsieur Laurent Fournier, elle laisse dans le deuil ses enfants adorés : Larry (Joëlle Blier), Marlène, Hélène-Barbara (Daniel Goulet) et Stéphane (Valérie Thibault); ses petits-enfants : Steven, Anthony et Jonathan Fournier, Maude Leclerc, Jean-Gabriel Fournier-Chassé et feu Émile F-C; leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants : James, Jacob et Alexis Fournier, Olivia et Raphaël Leclerc.

Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, autres parents et amis(es).

La famille remercie tout le personnel du CHSLD de Cap-Saint-Ignace pour les bons soins auprès de Madeleine. Des remerciements spéciaux et chaleureux à nos amis et voisins Lucienne Desrosiers et Denis Chouinard pour leurs nombreux services au cours des dernières années, ainsi qu’à Eddy Collin, ami de la famille.

Gratitude envers la Bonne Sainte-Anne qui l’a accompagnée tout au long de sa vie. De même que les amis, les membres des familles Gilbert et Fournier pour leurs prières en ces moments difficiles.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. Pour renseignements ou messages de condoléances : C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils)