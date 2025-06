Madame Madeleine Laberge Lacombe 1938 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 7 mai 2025, à l’âge de 86 ans, est décédée madame Madeleine Laberge, épouse de monsieur Gilles Lacombe. Elle était la fille de feu monsieur Rolland Laberge et de feu dame Thérèse Gaudreau. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2 le samedi 7 juin 2025 à compter de 13h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 15h30 à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gilles, ses enfants Simon (Nathalie Hébert) et Martin (Natacha Robitaille), ses petits-enfants : Julien (My Hân Huynh), Élise (Émil Loiselle), Marc-Antoine (Audrey Nadeau) et Jean-Frédéric (Gabrielle Caron). Ainsi que ses frères et sœurs : feu Louise (Gilles Cloutier), feu Marcel, Françoise (feu Adrien Dion), feu Cécile (Michel Simoneau), Jeanne D’Arc (Simon Blanchet), Rita (feu Gilles Proulx), Margot (feu Gaston Létourneau), feu Pauline (Roger Robin), Lisette (Jocelyn Cloutier), feu Denise. Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lacombe : feu Jean-Yves (feu Louisette Casault), feu Gertrude (feu Georges-Albert Collin), Mariette (feu Omer Gaudreau), feu Marcel, feu René. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l’Hôpital de Montmagny pour l’attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/). Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545,messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec.