Madame Madeleine Tondreau Bernatchez (1942-2024)

Entourée de l’amour de ses proches, à l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 mai dernier, est décédée à l’âge de 81 ans et 11 mois, Madame Madeleine Tondreau, épouse de Monsieur Marcellin Bernatchez. Elle était la fille de feu Joseph Tondreau et de feu Anne-Marie Couture.

La famille recevra les condoléances à la :

Résidence funéraire Boulanger

31 av. de la Fabrique

Montmagny

le vendredi 7 juin de 19h00 à 21h30 et le samedi à compter de 9h00. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 8 juin à 11h00 en l’église Saint-Thomas de Montmagny suivi de la mise en crypte au Mausolée de Montmagny.

Notre Mado laisse dans le deuil son époux des 61dernières années, Marcellin et ses enfants: Pascal (Nathalie), Frédéric (Isabelle) et Marie-Ève (Alexandre); ses petites-filles qu’elle aimait tant: Sara-Maude, Laurie (Joaquim), Justine (Michaël), Rosalie et Annabelle ainsi que ses frères et sœurs Jean-Louis (Claudette), Micheline (Gérard), Jacques (Ginette), Pierrette (Clément) et Michel (Danielle). Elle était la sœur de feu Denis (feu Josette) et feu Clément. De la famille Bernatchez, elle était la belle-sœur de Florence (feu Steven), Gilles (Pierrette), Élisabeth (feu Jean), Gérard (Micheline) et Anne-Marie.

Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces: Carolyne (Anthony), Jean-François (France), Nancy (Louis), Philippe (Nadia), Isabelle (Simon), David, Félix, Annie (Alain), François (Josée), Maxime. Elle était la tante de feu Karine. Elle laisse aussi dans le deuil sa petite chatte Bella.

Mado laisse un vide immense dans nos vies, mais restera à jamais dans nos cœurs.

De sincères remerciements sont adressés au personnel de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) et de l’Hôtel-Dieu de Lévis pour leur grande humanité, leur bienveillance et pour la qualité exceptionnelle des soins prodigués à Mado.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d’Hélène, www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON, ou à la Fondation de l’IUCPQ, https://fondation-iucpq.org/je-donne/.

Pour de plus amples renseignements: 418-248-1363, sans frais: 1-800-706-1363; messages de sympathie par courriel: ruetboul@globetrotter.net, via le site Web: www.residenceboulanger.com, entreprise membre de la Corporation des thanatologues du Québec.