Madame Marie-Anne Coulombe (1931-2025)

À l’Hôpital de Montmagny, le 11 février 2025, à l’âge de 93 ans et 10 mois, est décédée Madame Marie-Anne Coulombe, épouse de feu monsieur Maurice Fiset. Elle était la fille de feu monsieur Nazaire Coulombe et de feu dame Joséphine Tondreau. Elle demeurait à Montmagny.

Selon ses volontés, il n’y aura pas de condoléances au salon funéraire. Monsieur Germain Fiset vous invite à assister aux funérailles qui auront lieu le vendredi 7 mars 2025 à 14h30 en l’église Saint-Mathieu de Montmagny et ensuite pour une dernière prière au Mausolée de Montmagny. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil, son fils Germain, elle était la sœur de : feu Germaine (feu Jean-Baptiste Tondreau), feu Jean (feu Jeanne D’Arc Collin), feu Jeannette (feu Joseph Poirier), feu Odianna (feu Jean-Baptiste Tondreau), feu Richard (feu Marie-Thérèse Fournier), feu Célina (feu Joseph Tondreau), feu Marie-Jeanne (feu Joseph O. Lessard), feu Jeanne d’Arc (feu Louis-Dollard Fournier), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fiset : feu Raymond (Aline Brie), Thérèse (feu Raoul Lemieux), Roland (Louise Boulet), Gertrude (feu André Proulx), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier le personnel de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8 ou en ligne au www.jedonneenligne.org/fondationhdm/

La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.,115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de condoléances : par télécopieur : 418 248-2621, courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

