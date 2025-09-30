Madame Marie Campagna 1941 - 2025

À la Résidence des Bâtisseurs (Habitation Mgr-Deschênes), le 3 septembre 2025, à l’âge de 83 ans et 10 mois, est décédée madame Marie Campagna. Elle était la fille de feu monsieur Raymond Campagna et de feu dame Blanche Bilodeau. Elle demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2, le vendredi 3 octobre 2025 à compter de 9 h 00. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 11 h 00 à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Réjean St-Pierre (Sylvie Boucher), feu Marc St-Pierre (SonyaBlanchet), Lynda St-Pierre (Alain Mercier), ses petits-enfants : Lindsay St-Pierre, Myriam St-Pierre (Maxime Prud’homme), Mathieu St-Pierre, Laurence St-Pierre, Jason Létourneau (Sarah Goulot), Luc Mercier (Mélina Pelletier), son arrière-petit-fils : Mathéo Mercier. Ses frères et sœurs : feu Lucienne (Augustin Roy), feu Pierrette (feu Paul-Aimé Lantagne), l’Abbé Hubert, Lorraine (feu Charles Langlois), Jacques (feu Lisette Blais), Françoise, Monique (Benoit Laflamme) et feu Réal, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel de la Résidence des Bâtisseurs pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène (www.jedonneenligne.org/maisonhelene). Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2.

