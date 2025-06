Madame Marie Dubé 1965-2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 2 mars 2025, à l’âge de 60 ans, entourée de l’amour des siens, est décédée madame Marie Dubé. Elle demeurait à Montmagny. Originaire de L’Islet, elle était la fille de feu dame Rita Perreault et de feu monsieur Roland Dubé.

Elle laisse dans le deuil, ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs : Cyrille(Diane Lemieux), Michel (Andrée Fortier), Yvan (Ginette Bernier), Germain (Lise Thibault), André, Christiane et Benoît.

Sont aussi affectés par son départ, son filleul Jimmy, son grand ami Daniel, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s.

De chaleureux remerciements sont adressés aux membres du personnel de l’Hôpital de Montmagny, plus spécialement à l’équipe du département d’oncologie, pour leur soutien, leurs délicates attentions et les soins attentionnés.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/- DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils 61, chemin des Pionniers Est le samedi 7 juin à compter de 9h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le 7 juin 2025 à 11h en l’église Notre-Dame-de-Bonsecours de L’Islet. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : (418) 247-5571, sans frais : 1-877-598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.