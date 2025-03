Madame Marie-Ève Dupuis 1999 - 2025

Au CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet, le 21 février 2025, à l’âge de 25 ans, est décédée Madame Marie-Ève Dupuis, fille de monsieur Gaétan Dupuis et de madame Marie-Josée Chabot. Elle demeurait à Saint-Fabien-de-Panet.

Conformément aux volontés de la famille, une cérémonie hommage sera organisée ultérieurement avec les membres de sa famille et ami(e)s.

Elle laisse dans le deuil, sa mère Marie-Josée Chabot (feu Marc Gaudreau), son père Gaétan Dupuis (Annie Robichaud), ses sœurs : Anne-Marie (Hugo Couette), Roxanne (Joey Chouinard) et Méganne, ses demi-sœurs : Vicky Dupuis et sa fille Ariel, Katie Dupuis et ses enfants Maude Gaudreau et son fils Mayssen Gaudreau, Marc-An- toine Gaudreau, Jean-Christophe Pellerin et feu Jean-Sébastien Pellerin.

Elle était la petite-fille de feu Monique Champagne et feu Marcel Dupuis, feu Aline Boucher et feu Armand Chabot.

Elle laisse également dans le deuil ses oncles et tantes, cousins et cousines. La famille désire remercier le personnel du CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet et celui de l’Hôpital de Montmagny pour la qualité des soins prodigués. La direction a été confiée à la

