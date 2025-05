Madame Marie-Laure Boulet 1934- 2025

C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès le 13mai 2025, à l’âge de 91 ans, de Marie-Laure Boulet. Elle demeurera pour toujours l’épouse chérie de Roger Després, la mère adulée de Jean-Pierre Després (Isabelle Lemieux), Carole Després (Peter Murphy), Marie-Claude Després et Laurent Després (Sandra Gauthier), la mamie vénérée par ses petits-enfants Michel Després (Manon Legrand), Claudine Després, Alexis Després, Jean-Thomas Després, Xavier Murphy-Després (Isabelle Dorval), Adrien Murphy-Després (Rachel Ouellet), Philippe Després (Moïra Dion), Antoine Després, Laurie Lamothe ainsi que par ses deux arrière-petites-filles Madeleine Després et Olive Murphy. Tous et toutes se souviendront d’elle comme un point d’ancrage familial et une source d’amour infinie. La famille accueillera parents et amis à la Résidence funéraire Boulanger 31, avenue de la Fabrique Montmagny G5V 2J3 le vendredi 4 juillet 2025 de 19h00 à 21h30 ainsi que le samedi 5 juillet 2025 de 9h00 à 10h45. Les funérailles suivront à 11h00 en l’église Saint-Thomas, 145 Rue St-Jean-Baptiste Est à Montmagny. L’inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Elle laisse aussi dans le deuil ses belles-sœurs Thérèse Després (Jules Marois) et Gisèle Morin (feu Henri Boulet jr), ses neveux et nièces et leur descendance, ainsi que de nombreux proches et amies dont elle a marqué la vie. Elle va rejoindre dans l’éternité sa mère Ludgarde Lapointe, son père Henri Boulet, ses frères et sœurs Ginette, Lucille, Rosario, Paul-Eugène, Jean-Baptiste, Thérèse, Fernand, Edith, Henri et Huguette, ainsi que ses beaux-parents, beaux-frères et belles-sœurs, cousins et cousines, neveux et nièces, et enfin, de nombreux amis qui l’ont précédée dans la mort.

La famille souhaite remercier de tout coeur le personnel de la Coopérative de services à domicile de la MRC de Montmagny et du CHSLD Domaine Saint-Dominique à Québec pour les soins, les services, l’accompagnement, les sourires et autres marques d’affection reçus au cours des dernières années.

Les personnes qui souhaiteraient envoyer des fleurs sont invitées à le traduire en don à la fondation La Maison d’Hélène en ligne au www.lamaisondhelene.org ou par la poste au 350 avenue St-David, Montmagny, G5V 4P9. Des formulaires seront disponibles au salon.

