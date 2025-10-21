Madame Marie Talbot 1954 - 2025

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 octobre 2025, à l’âge de 70 ans et 10 mois, est décédée madame Marie Talbot. Elle était la fille de feu monsieur Louis-Georges Talbot et de feu dame Sophie Gaumond. Native de Montmagny, elle demeurait à Lévis.

Un moment de recueillement aura lieu ultérieurement en privé avec les membres de sa famille. Elle a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand pour crémation. Elle laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : Micheline, Yves (Fleurette St-Laurent), Nicole (feu Michel Nicole), Diane (Cecil Boyd Morris), André (Diane Deschamps), Louise (feu Jean-Louis Lacombe), Fernande, Georges (Tammy McKay), Jacques (Marie Boulet), Julien, feu Martine, sa grande amie et sœur de cœur Marlène Ouellet, ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs de l’Hôtel-Dieu de Lévis pour les excellents soins prodigués et leur gentillesse.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis (https://www.jedonneenligne.org/fhdl/IM/). La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2.

