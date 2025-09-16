À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 13 août 2025, à l’âge de 83ans, entourée de l’amour de sa famille, est décédée paisiblement madame Marielle Duval, épouse de feu monsieur Hugues Gamache. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli.

Originaire de Saint-Aubert, elle était la fille de feu dame Corrine Robichaud et de feu monsieur Léopold Duval. Elle laisse dans le deuil, ses filles et ses gendres : France (Daniel Santerre) et Marion Gamache (Marcel Robitaille); ses petits-enfants : Maude, Anne, Vincent et Ève Robitaille; Andy Samuel et Cloé Lahaie. Elle était la sœur et la belle-sœur de : Réjeanne (André Gamache), Jean-Guy (Nicole Deschênes Duval), Henri (Carolle Pelletier), Paul-André (Marianne Fournier), Richard et Jocelyne Duval (Yves Leduc). Sont aussi affectés par son départ les membres de la famille Gamache, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel de La Maison d’Hélène pour leur accompagnement bienveillant, leur écoute, leurs délicates attentions et leur support. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils, 4, ch. du Roy Ouest à Saint-Jean-Port-Joli le vendredi 19 septembre de 19h à 21h, le samedi 20 septembre à compter de 9h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 20 septembre 2025 à 11h en l’église de Saint-Jean-Port-Joli.

Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial de Saint-Aubert.