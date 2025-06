Madame Marielle St-Hilaire Duval 1941-2025

À l’Hôpital du Haut-Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 2 juin 2025, est décédée madame Marielle St-Hilaire Duval, épouse de feu monsieur Jacques Duval. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace et depuis plus récemment à Chambly. Originaire de Saint-Cyrille-de-Lessard, comté de L’Islet, elle était la fille de feu dame Rose-Irma Tondreau et de feu monsieur Alfred St-Hilaire.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Roger (Hélène Trudel), Nicole, Francine et Réjean (Annick Roy); ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Réal (Colette Morin) ; de la famille Duval : feu Normande (feu Henri Couillard), feu Marie-Claire, feu Irenée (Réjeanne Guimont) et feu Henri (Huguette Fournier). Elle laisse également plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s..

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fabrique de Cap-Saint-Ignace, 1, Place de l’église, Cap-Saint-Ignace (Québec) G0R 1H0, à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny(Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils560, du Souvenir Cap-Saint-Ignace le vendredi 27 juin de 19h à 21h, le samedi 28 juin à compter de 9h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 28 juin 2025 à 11h en l’église de Cap-Saint-Ignace. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel :info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca

