Madame Mariette Caron Mercier 1938 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 19 octobre 2025, à l’âge de 87 ans et 4 mois, est décédée dame Mariette Caron, épouse de feu monsieur Jean-Paul Mercier. Fille de feu dame Hermine Deschênes et de feu monsieur Victor Caron, elle demeurait à Sainte-Perpétue.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Yvon (Lyne St-Pierre), Jocelyn (Danielle Gagné), Michel, Johanne (Jean Chouinard), Sylvie (Claude Moisan), Richard (feu Lynda Lebel - Annabelle Pelletier), Raynald (Judith Pelletier), Guylain, feu Luc ; ses petits-enfants : Isabelle et Tommy, Andrée-Anne et Émilie, Mathieu et Myriam, Marie-Pier, Marylou et Pier-Luc, Émilia et leur conjoint(e) ; ses arrière-petits-enfants qu’elle aimait tant. Sont aussi affectés par son départ les membres des familles Caron et Mercier, de nombreux neveux, nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à Laurie Sirois, intervenante au CLSC de Saint-Pamphile, à Audrey Bourgault et le personnel de la résidence A.J. Bourgault de L’Islet ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, 350,avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, www.lamaisondhelene.org

Les membres de sa famille vous accueilleront au Salon paroissial Sacristie de l’église Sainte-Perpétue de L’Islet le samedi 1er novembre à compter de 13 h 30. Un moment de recueillement aura lieu le samedi 1er novembre 2025 à 15 h 30 au même endroit, suivi de l’inhumation des cendres au cimetière paroissial.

La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils) 18, du Foyer Sud Saint-Pamphile.

Pour renseignements ou messages de condoléances : (418) 356-3822, sans frais : 1-888-430-3822, télécopieur : (418) 356-5230, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.