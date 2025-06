Madame Mariette Dubé 1939-2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 28 mai 2025, à l’âge de 85 ans, est décédée madame Mariette Dubé, épouse de feu monsieur Jean-Marie Guimont. Fille de feu dame Marie-Reine Coulombe et de feu monsieur Joseph-Wellestan Dubé, elle demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Elle laisse dans le deuil ses fils : Michel (Hélène Bérubé), Claude (MariaElena Lopez de Leon) et Richard (Nathalie Morin); ses petites-filles : Valérie (Émile Cottenoir), Alexandra (Jimmy Fiset), Catherine (Karl Larouche) et Élodie ainsi que ses arrière-petits-fils : Malic, Caleb, Jules et Arthur.

Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Aurore (feu Raymond Bernier), Georges (Monette Gaudreault), feu Rose-Aimée (feu André Bernier), feu Denise, Claude (Ghislaine Bernier), Pauline (Michel Gilbert), feu Hélène et Nicole (Rosaire Lamontagne); de la famille Guimont : feu Gaétane (feu Gabrielle Morissette).

Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(es).

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3. www.cancer.ca

Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils560, du SouvenirCap-Saint-Ignace le samedi 7 juin à compter de 9h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 7 juin 2025 à 11h30 à la résidence funéraire. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site Web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.