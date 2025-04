Madame Micheline «Mimi» St-Pierre 1952 - 2025

À l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 29 mars 2025, à l’approche de ses 73 ans, est décédée madame Micheline « Mimi » St-Pierre, demeurant à Saint-Roch-des-Aulnaies.

Elle était la fille de feu dame Yvette Sylvestre et de feu monsieur René St-Pierre de Saint-Jean-Port-Joli.

Elle laisse dans le deuil, son fils Hugo; ses frères et sa sœur : Michel, Céline (feu Maurice Dufour) et Yves St-Pierre; sa nièce Melissa Caron (son père Bruno Caron) et son neveu Charles-Étienne St-Pierre (sa mère Johanne St-Pierre).

Un merci particulier à ses amis(es), Carole Cochrane, Claude Tremblay, Sylvie Chenard, Nicole Duval et Monika Gagnon qui l’ont soutenue et accompagnée jusqu’à la toute fin, ainsi qu’aux bénévoles de la Fondation André Coté de La Pocatière.

Sont aussi affectés par son départ, ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

De chaleureux remerciement sont aussi adressés à Maryse Bélanger de la Coopérative des Services à domicile pour la qualité de sa présence et des services rendus, ainsi qu’à l’équipe du CLSC des Aboiteaux pour leur précieux soutien et leurs attentions.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils4, ch. du Roy OuestSaint-Jean-Port-Joli le samedi 3 mai à compter de 13h. Un hommage à sa vie lui sera rendu ce samedi 3 mai 2025 à 15h à la résidence funéraire.

Ses cendres seront inhumées au cimetière paroissial « sous les étoiles ». Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.