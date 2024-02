Madame Micheline Rouleau 1936-2024

À la Maison d’Hélène, le 28 décembre 2023, est décédée à l’âge de 87 ans madame Micheline Rouleau, épouse de feu monsieur Donald St-Pierre. Fille de feu Éva Leclerc et de feu Adélard Rouleau, elle demeurait à Saint-Pamphile, comté de L’Islet. Elle était la mère de : feu Robin (Louise Lebel), Mario (Sophie Bastien), Guylaine (Dominic Labbé), Marc (Johanne Marcil); et la grand-mère de : Olivier et Maxime. Elle était la soeur de : feu Patrice (feu Rita Leclerc), feu Monique, Jeannine (feu Raymond St-Pierre), feu Annette (feu Eddy Thibodeau), feu Gisèle (feu Aurèle Leclerc), feu Guy (Gaétane Morin), feu Gilles (feu Reina Langlois), Lyse (Richard Girouard). De la famille St-Pierre, elle laisse dans le deuil ses belles-soeurs : Charlotte Lemelin, Lisette Fortin, Jeannine Ricard et Pierrette Chabot. Sont également affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à Benjamin Morin pour son soutien précieux et son implication soutenue afin que notre mère puisse rester dans sa maison le plus longtemps possible.

Des remerciements également au personnel soignant des divers centres hospitaliers où elle a reçu des soins et particulièrement au département de greffe rénale de l’Hôtel-Dieu de Québec. Notre reconnaissance au personnel de la maison d’Hélène pour leur douceur et leur accompagnement.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ ou à la fondation canadienne du Rein pour la greffe rénale, 880-5160, boul. Décarie Montréal (Québec) H3X 2H9 https://rein.ca/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils) 18, du Foyer Sud Saint-Pamphile le samedi 27 janvier 2024 à compter de 13 h. Une cérémonie suivra à 15 h 30 à la résidence funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial « du Parc ».

Pour renseignement ou pour transmettre vos messages de condoléances :418 356-3822, sans frais : 1 888 430-3822, télécopieur : 418 356-5230, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.caSite web : www.deladurantaye.qc.ca