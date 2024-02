Madame Monique Cloutier Tondreau 1928-2024

Elle a livré son combat pour la Vie dignement avec comme armes : un courage indéniable, une patience incommensurable, une puissante détermination à Vivre.

Au Centre d’hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 9 janvier 2024, à l’âge de 95 ans et 2 mois, s’est éteinte madame Monique Cloutier, épouse de feu monsieur Rosaire Tondreau. Elle était la fille de feu dame Marie-Rose Dubé et de feu monsieur Eusèbe Cloutier. Elle demeurait maintenant à Cap-Saint-Ignace et a demeuré la majeure partie de sa vie à Saint-Eugène de L’Islet.

Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (George Boilard) et Mario Tondreau; ses petits-enfants: Brian (Nancy Dumont) et Gary Boilard, ses arrière-petits-enfants Ophélie et Yoan.

Elle était la sœur et la belle-sœur de : Aline (feu Albert Poitras) et feu Jeannette Cloutier; de la famille Tondreau: feu Rachel, feu Paul-Henri (feu Monique Normand et feu Rita Cloutier en 2e noces), feu Rita (feu Maurice Grenier), feu Thérèse, (feu Roger Simard et feu Raymond Deschênes en 2e noces), feu Jeannine (feu Fernand Doucet).

Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s.

La famille désire remercier Dr Gilles Fortin, Dre Myriam Dumais et Dre Annie Mercier pour leurs qualités humaines et leur présence réconfortante.

Merci au personnel soignant pour le petit plus : votre écoute, vos petites attentions, nous vous en sommes très reconnaissants. Merci à ceux et celles qui ont su la faire sourire et même rire dans ce milieu de vie particulièrement exigeant et contraignant. À vous tous qui ont prodigué des soins à maman, longue vie à votre carrière qui vous colle au cœur et à la peau.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.

Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 3 février 2024 à 11 h en l’église Saint-Eugène de L’Islet où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 9 h 30. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Eugène.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils 418 247-5733, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec