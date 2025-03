Madame Monique Laliberté Laflamme

À l’Hôpital de Montmagny, entourée de l’amour de ses proches, le 14 février 2025, à l’âge de 91 ans et 2 mois, est décédée madame Monique Laliberté, épouse de feu monsieur Maurice Laflamme. Elle était la fille de feu dame Marie-Jeanne Boulet et de feu monsieur Jules Laliberté. Elle demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille accueillera parents et ami(e)s à L’église de Saint-François,534, chemin Saint-François Ouest Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Québec) G0R 3A0 le samedi 15 mars 2025, jour des funérailles, à compter de 11 h 00. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 h 00 en l’église de Saint-François. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial.

Elle laisse dans le deuil ses enfants choisis par amour : son fils Raynald (Nicole Boulet) et sa fille Marie (Christian Picard) qui lui a permis avec beaucoup d’amour de vivre des jours précieux de fin de vie à domicile.

Elle laisse également dans le deuil Hélène Chabot qu’elle a accueillie au sein de sa famille et Yvon Jolivet à qui elle a fait une grande place dans son cœur; ses frères et sœurs Lionel (feu Constance Morin), Marcellin (feu Marie-Marthe Savoie), feu Bibiane (feu Réal Lefebvre), Rodrigue (Thérèse Lamonde), André (Nicole Lizée), feu Angèle (feu Jean-Louis Fournier), Camille (Rita Lachance), Calixte (Rose Anne Goulet), Armande (Guy Delagrave) et Cécile (Hervé Poulin).

Elle laisse également dans le deuil la famille Laflamme, ses beaux-frères et belles-sœurs feu Ernest (feu Rita Touchette), feu Roland (feu Jeanne d’Arc Marceau), feu Gisèle (feu Roland Gaumond), Agathe (feu Robert Giguère), feu Gabrielle (Jules Bouchard), Alma, Alphonse (Lucie Rocheleau) et Yvonne (André Martineau); plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

Un grand merci au personnel du CLSC de Montmagny et de la Coop de services à domicile pour les services de soins à domicile et le personnel du 2e étage de l’Hôpital de Montmagny pour la qualité des soins de fin de vie prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/

La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.,115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de condoléances : par télécopieur : 418 248-2621, courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec.