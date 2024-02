Madame Monique Pellerin Gaudreau 1930-2024

À son domicile, le 21 janvier 2024, à l’âge de 93 ans, est décédée madame Monique Pellerin, épouse de feu monsieur Maurice Gaudreau. Fille de feu dame Marie-Louise St-Amant et de feu monsieur Charles Pellerin, elle demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Régent Chabot), Jacques (Jacinthe Pelletier), Nicole et Yves; ses petits-enfants : Sébastien (Audrey Giguère) et Stéphanie Gaudreau; ainsi que ses arrière-petits-enfants : Arielle et Alicia Gaudreau.

Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Charles (feu Jeannette Thiboutot), feu Virginie (feu Gérard Dubé), feu Clorinthe (feu Malcom Ferland - feu Lucien Portugais), feu Réjean (feu Marie-Anna Lord) et feu Rachel (feu Maurice Gaudreau); de la famille Gaudreau : feu Joseph (Annette Collin), feu Pauline (feu Maurice Langlois) et feu Omer (Mariette Lacombe). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés au Dr Mario Gaudreau ainsi qu’à l’ensemble du personnel du service des soins à domicile du CLSC de Montmagny.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, casier postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4 https://www.alzheimerchap.qc.ca/ ou à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le vendredi 2 février 2024 à 14 h en l’église de Cap-Saint-Ignace, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 13 h. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial.

