Madame Monique St-Hilaire Caron 1940 - 2025

Au Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 21 octobre 2025, à l’âge de 85 ans, est décédée madame Monique St-Hilaire, épouse de feu monsieur Jacques Caron. Fille de feu dame Marie-Ange Pelletier et de feu monsieur Alphonse St-Hilaire, elle demeurait à Saint-Cyrille-de-Lessard, comté de L’Islet.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jacinthe (Christian Lemay) et Alain (Guylaine Caron) ; ses petits-enfants : Jonathan (Carolann Brousseau) et Andréanne Lemay (Francis Granger), Isabel-Ann (Patrick Soucy), Catherine (Mathias Caron) et Jérémy Caron (Emy Anger) ; ses arrière-petits-enfants : Antoine Soucy, Hubert et Charles Caron. Elle était la sœur et labelle-sœur de : feu Marcel (Madeleine Fortin), feu Paul-Émile (Marie-Anne Cloutier), feu Marie-Paule, feu Aline (feu Roger Jobin), Bibiane et Laurette St-Hilaire (feu Gérald Lacasse) ; de la famille Caron : feu Raymonde (feu Jacques Caron), feu Laurent, feu Émilien, feu Denise (Jacques Normand), feu Georges-Léon, Huguette (feu Liguori Bazinet), Normand (Clémence Chabot) ainsi que Claudette Chouinard et Lisette Cloutier. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à Dre Annie Mercier et à tous les membres de l’équipe du CLSC et Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur grand dévouement, la qualité de leurs soins et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 1er novembre 2025 à 14 h 30 en l’église de Saint-Cyrille, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 13 h 30.

Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial « à l’ombre du clocher ».

