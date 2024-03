Madame Monique Thibodeau Chassé (1934-2024)

Au Centre d’hébergement de Montmagny (Foyer D’Youville), le 11 janvier 2024, à l’âge de 89 ans, est décédée madame Monique Thibodeau, épouse de feu monsieur Adrien Chassé. Fille de feu dame Irène Fortin et de feu monsieur Joseph Thibodeau, elle demeurait à Sainte-Perpétue et autrefois à Tourville, comté de L’Islet.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : France (feu Marc Thibault) (Daniel Rousseau), Johanne (Jules Moreau), Diane (Marco Blier), Martin (Caroline Tourigny et sa fille Molly); ses petits-enfants : Jérôme Beaulieu (Ashley Kennedy), Amélie Moreau (Steve Savard) Geneviève Moreau (Alexendre Dupré) et Hugo Blier; ses arrière-petits-enfants : James Savard et Clara Dupré et son ami de cœur : Monsieur Fernando Lapointe et les membres de sa famille.

Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Eddy (feu Annette Rouleau), feu Maurice (feu Fabiola Poirier), Gilles, feu Marcel, feu Aline, Gisèle (Jacques Morneau) et Louise Thibodeau; de la famille Chassé : feu Yolande (feu Oliva Godbout), feu Germaine (feu Léonard Mercier), Ghislaine (feu Émile Daigle), Denise (feu Maurice Parent), Élise (feu Clément Thiboutot), Lucien (Lorraine Mercier), Carmen (feu Léo Roy), Berthe (Alyre Pelletier), Johnny (Lison Sénéchal), Jacinthe (feu Marcel Harton) et Lucie (feu Henri Pelletier). Sont aussi affectés par son départ plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés au Dre Annie Mercier et à l’ensemble du personnel du Centre d’hébergement de Montmagny pour les excellents soins et leur accompagnement humain rempli de douceur.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayons d’Espoir, pour les CLSC et Centres d’Hébergement de la MRC de Montmagny, 10, rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet (Québec) GOR 2J0 ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4 https://www.alzheimerchap.qc.ca/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la de l’école de Tourville 962, des Trembles le samedi 23 mars 2024 à compter de 11 h. Une célébration en sa mémoire aura lieu samedi, le 23 mars 2024 à 14 h au même endroit. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Tourville.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :

Maison funéraire C. Lavoie et Fils (De la Durantaye & Fils) 418 356-3822, sans frais : 1 888 430-3822

www.deladurantaye.qc.ca