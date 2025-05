Madame Nicole Blais Garant 1950 - 2025

« La mémoire des mots se perd, pas celle des émotions » Amin Maalouf

Au CHSLD de Cap-St-Ignace, est décédée le 11 mai 2025 à l’aube de ses 75 ans, madame Nicole Blais, épouse de monsieur Gaston Garant. Elle était la fille de feu dame Annette Blais et de feu monsieur Fernand Blais. Originaire de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, elle demeurait à Cap-St-Ignace.

La famille accueillera les parents et amis à la Résidence funéraire Boulanger 31, avenue de la fabrique Montmagny le vendredi 23 mai 2025 de 19h à 21h et le samedi 24 mai 2025 de 14h à 16h. Une célébration de la parole aura lieu au salon à 16h. L’inhumation des cendres aura lieu par la suite au cimetière de St-François-de-la-Rivière-du-Sud.

Outre son époux tant aimé, monsieur Gaston Garant, elle laisse dans le deuil ses trois filles adorées : Vicky, Caroline (Francis Ouellet) et Nadia (Sylvain Simoneau); ses petits-enfants : Vanessa (Keven Genest Leduc), Corrine (Steven Lajoie-Godin, ses fils Killiam, Charly ainsi que leur garçon à venir) et Maude; ses frères et sœurs : Micheline (Bernard Paré), feu Gaétan (feu Line Laflamme), feu Bruno (Gertrude Bouffard), France, feu Pierre, Sylvie (Michel Caron), Rosaire (Chantal Chouinard), Bernardin et Angèle; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Garant : Monique (André Forgues), feu Denise (Jean-Claude Provost), Colette (Mario St-Pierre), Denys (feu Suzanne Galibois), feu Jean-Claude (Marie Zappavigna), Rémi (Denise Guindon), feu Paul-Germain, Madeleine (Denis Bélanger), feu Jeannine (feu Edmond Massé), Simon, Jules (Lise Bureau), feu Rosaire, Gabriel, Chantal (Simon Bernier), Marc (Sonia Guillemette), Mario et Jovette; ainsi que plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces et tous les autres parents, amis et anciens collègues de travail très appréciés.

Une profonde reconnaissance doit aussi être portée à l’intention du personnel du CHSLD de Cap-St-Ignace afin d’avoir rendu possible les soins à Nicole. Nous pensons également à son médecin docteur Paul Comeau-Lévesque et tous les autres intervenants qui auront eu le devoir et aussi le dévouement de la soutenir et d’encourager sa famille jusqu’à la fin.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4. https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam

