Madame Nicole Méthot 1940-2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 7 mai 2025, à l’approche de ses 85 ans, est décédée madame Nicole Méthot, épouse de feu Dr. Henri Côté. Fille de feu dame Alma Hains et de feu monsieur Roland Méthot, elle demeurait maintenant à Montmagny et auparavant à Cap-Saint-Ignace.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie (Jocelyn Morier), Louis-Fredérick (Alexandrina Anduze), Geneviève (Michel Cadieux) et Valérie Côté (Francis Robin); ses 13 petits-enfants : Jolyanne, Roselyne, Pascal et Samuel Morier, Charles et Laurent Côté-De Lagrave, Auguste Côté-Anduze, Amélie, Philippe et Gabriel Cadieux, Jacob, Samian et Zalahé Robin, ainsi que leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants : Rémi Morier et Tristan Cadieux.

ses frères et sœurs : Louise (feu Jacques Revelin - Richard Bernier), feu Benoît, Pierre (Francine Fournier), Céline (Fernand Gagné), Denyse (Jean-Denis Langevin) et Marie (François Bouchard) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté.

Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don À La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9,

https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ ou à un organisme de votre choix. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye et Fils560, du SouvenirCap-St-Ignacele vendredi 30 mai de 19h à 21h, le samedi 31 mai, jour des funérailles à compter de 9h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 31 mai 2025 à 11h en l’église de Cap-Saint-Ignace et de là au crématorium. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condo- léances : (418) 246-5337, sans frais : 1-877-598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.