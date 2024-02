Au Centre d’hébergement de soins de longue durée Saint-Joseph de Lévis, le 22 janvier 2024, à l’âge de 92 ans, est décédée dame Noëlla Simard, épouse de feu monsieur Léo Boulet; native de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud elle était la fille de feu dame Alice Gagnon et de feu monsieur Léon Simard.

La famille accueillera parents et amis à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2 le dimanche 4 février 2024, à compter de 9 h 30. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 11 h 30 à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Marie-France (Jacques Carrier), feu Jérôme, ses belles-sœurs de la famille Boulet : Irène Boulet, Pierrette Rochefort, Monique Talbot, Célestine Thibault, sa famille de Toronto : feu Nancy, Gedalia, Sari, Ron et Lauren Waisbord, ainsi que ses nièces et neveux, cousines, cousins et ami.e.s.

Elle est partie rejoindre ses sœurs et frères : Gabrielle (Camille Rivard), Robert (Gracia Garant), Béatrice (Gilles Coulombe), Gemma (Martin Mercier), Jean-Paul (Odette Simard), Hélène (Jean-Claude Cloutier).

La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Saint-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués. La famille remercie infiniment madame Carole Pellerin, proche et fidèle aidante qui, ces dernières années, l’a accompagnée avec amour, douceur et bienveillance.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, www.lamaisondhelene.org ou par la poste au 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9. Des formulaires seront disponibles au salon.