Madame Pauline Bois Chouinard 1941-2025

«Elle est partie comme elle a vécu : avec résilience, courage et une force que rien n’a jamais pu briser.»

À l’Hôpital de Montmagny, le 4 mai 2025, à l’âge de 84 ans, est décédée madame Pauline Bois épouse de feu monsieur Claude Chouinard.

Native de Sainte-Perpétue de L’Islet, elle était la fille de feu dame Léonie Caron et de feu monsieur Lyola Bois; elle demeurait maintenant à Saint-Aubert.

Elle laisse dans le deuil, ses cinq enfants : Clermont (Mélanie Lizotte), Normand (Nathalie Fournier), Guylaine, Joël (Nathalie Gamache) et Éric (Jacynthe Bélanger); ses huit petits-enfants ainsi que ses trois arrière-petits-enfants : Anne-Sophie (Pierre Célestin Ngoulé et leur fils Railey Songué), Charles, Zachary et Mathis Chouinard, Laurence et Élie Chassé, Alexandre (Virginie Langlois-Deschênes et leurs filles Béatrice et Jasmine Chouinard) ainsi que Félicia Chouinard (Lou St-Pierre).

Elle était la sœur et la belle-sœur de : Doris (Marcel Caron), Judith (feu Clermont Vaillancourt), feu Numa, feu Alain (feu Lise Gagnon), Louisette (Richard Boudreault), Aurèle (Ginette Richard), feu Hilaire et Marie-Paule Bois.

Sont aussi affectés par son départ ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Chouinard ainsi que plusieurs neveux et nièces des familles Bois et Chouinard, autres parents et amis(es).

Des remerciements particuliers sont adressés au Dre Marie-Christine Guimont et aux membres du personnel de l’Hôpital de Montmagny ainsi qu’à ceux du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour leurs attentions, leur dévouement ainsi que la qualité de leur approche et de leurs soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L’Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/DIM/ ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils 4, ch. du Roy Ouest Saint-Jean-Port-Joli le vendredi 16 mai à compter de 9h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le vendredi 16 mai 2025 à 11h à la résidence funéraire. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial « sous les étoiles » de Saint-Jean-Port-Joli.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.