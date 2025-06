Madame Pauline Lessard 1929 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 31 mai 2025, à l’âge de 95 ans et 10 mois, est décédée dame Pauline Lessard, fille de feu monsieur Joseph Lessard et de feu dame Judith Guillemette. Elle demeurait à Montmagny et native de Berthier-sur-Mer.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2le dimanche 29 juin 2025 à compter de 12 h. Une cérémonie hommage aura lieu à 14 h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière de Berthier-sur-Mer.

Elle était la soeur de feu Rose-Aimée Lessard et de feu Marcel Lessard (Claudette Gaumond). Sont également affectés par son départ; son neveu Claude Lessard (Solange Moreau) et Cathy Lessard (Richard Baril), leurs enfants : Ian Lessard (Chloé Boulet), Cloé Lessard (Maxime Bernier), Cindy Baril (William Wagner), Alex Baril (Alyssa Bédard). De chaleureux remerciements sont adressés aux médecins, infirmiers(ères) et préposés(es) de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins et la bienveillance apportés à notre ange Pauline Lessard.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621,par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

