Madame Pauline Proulx

Voilà déjà un an que Dieu t’a soulagée de ta maladie et qu’Il te garde près de Lui, mais ton souvenir ne pourra jamais s’effacer. Accepter de perdre quelqu’un d’aussi cher que toi a été la plus dure épreuve de notre vie. Même ton immense désir de vivre et ta détermination n’ont pu te retenir. De là-haut, continue de veiller sur nous comme tu l’as toujours fait.

Repose en paix, tu l’as bien mérité.

Ton époux qui t’aime Yvan

Tes enfants adorés Sébastien (Martine Dancause) et Mélanie (Jean-François Turgeon)

Tes petits-enfants que tu chérissais Annabelle et Antonin