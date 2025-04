Madame Philippine Bernier 1928 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 29 mars 2025, à l’âge de 96 ans et 10 mois, est décédée madame Philippine Bernier, fille de feu monsieur Alexandre Bernier et de feu dame Rose-Anna Vallée. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand115, rue Saint-LouisMontmagny (Québec) G5V 1N2Le vendredi 2 mai 2025, jour des funérailles, à compter de 12h. Le service religieux sera célébré par la suite à 15h en l’église Saint-Mathieu de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gilles Montminy (Marie-Line Soucy), Hélène Montminy, Nicole Montminy (Jacques Thibault), Denis Montminy, feu Doris Montminy (Daniel Guillemette), Chantal Montminy (Benoit Deschamps), ses petits-enfants : Nancy Montminy (sa fille Émilie Dupont et son arrière-petite-fille) et Sandra Montminy ainsi que leur mère Audette Boulet (Jean-Charles Guimont), Christina et Jean-François Montminy, Annie Montminy-Guillemette (Carl Rozon) et Maxime Montminy-Guillemette, Jonathan Montminy-Deschamps et ses arrière-petits-enfants.

Elle laisse également dans le deuil sa sœur Brigitte Bernier (Bernard Thibault) leurs enfants et arrière- petits-enfants, feu Cédulie Bernier (Roger Sauriol) leurs enfants et arrière-petits-enfants, tous ses autres frères et sœurs décédés à ce jour, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier le personnel de l’Hôpital de Montmagny ainsi que celui de la Résidence des Bâtisseurs de Montmagny pour les bons soins. La direction des funérailles a été confiée à la

Maison funéraire Laurent Normand inc.

