Madame Pierrette Bélanger 1942-2025

Au Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 11 juin 2025, à l’âge de 82 ans, est décédée madame Pierrette Bélanger, épouse de feu monsieur Renald Caron. Fille de feu dame Corine Morin et feu monsieur Émile Bélanger, elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli.

Elle laisse dans le deuil ses filles : Linda (Roger Lemieux) et Nathalie (Denis Rathier). Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Jean-Paul (feu Jeanne d’Arc Capovilla), feu Rachel (feu Philippe Frongillo), feu Rita (feu André Morin), feu Émilien (Noëlla Lord), feu Julien (MariettePelletier), Fernand (Pierrette Joncas), feu Clermont (feu Claudette Caron), Marcelle (Claude Chouinard), Rolande (feu Paul-Émile Duval) et feu Ange-Aimé ; de la famille Caron : feu Françoise(feu Marcel Pelletier), feu Jeanine (feu Jean Bélanger), feu Noëllande (feu Jean-Claude St-Pierre), Gilles (Pierrette Daigle), Yvon (feu Hélène Robin – Linda Soucy) et Jocelyne (Fernand St-Pierre). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses amis(es).

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la Résidence Les Quartiers A et à ceux du Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, pour leur soutien, leur sollicitude, leur dévouement et toutes leurs attentions.« Un merci spécial à vous qui, dans ses derniers moments, nous ont apporté un immense réconfort. Vous êtes des anges! »

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet, 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0.https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/DIM/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils4, chemin du Roy Ouest Saint-Jean-Port-Joli le samedi 28 juin à compter de 9h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 28 juin2025 à 11h à la résidence funéraire. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial « sous les étoiles ».

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877-598-3093,courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web www.deladurantaye.qc.ca

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.