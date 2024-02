Madame Pierrette Morin 1936-2024

À l’Hôpital de Montmagny, le 3 janvier 2024, à l’âge de 87 ans et 6 mois est décédée madame Pierrette Morin, épouse de feu monsieur Aimé Caron. Elle était la fille de feu madame Alice Lemieux et de feu monsieur Wilfrid-Napoléon Morin. Elle demeurait à L’Islet.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Mario, Réal (Micheline Caron) et Sylvie (Michel Dubé); ses petits-enfants : Stéphanie Harton-Caron (Guillaume Gaudreau), Patricia (Hugues Dancause) et Caroline Caron, Roxanne (Jimmy Gagnon) et Maude Dubé (Charles-Hugo Gendron); ses arrière-petits-enfants : Zachary et Elliott Gagnon, Henri et Eva Dancause, Lexie Normand et Edouard Gendron.

Elle était la soeur feu Jean-Guy (feu Géraldine Fournier), la tante de Natasha et Ricardo Morin, son filleul; de la famille Caron : feu Yvette (feu Marc Marcotte), Jeannine (feu Lucien Groleau), feu Marcel (feu Françoise Thibault), Jeannette (feu André Savard), feu Gaston, feu Paul-Eugène, feu Lucien et feu Élianne. Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés au personnel du département de gériatrie del’Hôpital de Montmagny ainsi qu’à celui de la Résidence l’Air du Fleuve pour leur dévouement et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8. https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ Des formulaires seront disponibles au salon.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils 99, 7e Rue L’Islet le vendredi 26 janvier 2024 de 19 h à 21 h, samedi jour des funérailles à compter de 12 h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 27 janvier 2024 à 14 h en l’église Saint- Eugène de L’Islet. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de L’Islet.

Pour renseignements ou messages de condoléances : De la Durantaye et Fils 418 247-5733, sans frais : 1 877 598-3093, télécopieur : 418 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.ca. Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire. membre de la Corporation des thanatologues du Québec.