Madame Pierrette Raby Montminy 1930-2025

Au Centre d’hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 2 juillet 2025, à l’aube de ses 95 ans, entourée de l’Amour des siens, est décédée madame Pierrette Raby, épouse de feu monsieur Réal Montminy. Elle était la fille de feu dame Ida Thibault et de feu monsieur Pierre Raby. Elle demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

La famille accueillera parents et ami(e)s à L’église de Saint-François, 534, chemin Saint-François Ouest, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Québec) G0R 3A0 le samedi 26 juillet 2025, jour des funérailles à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h en l’église de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nicole (Jacques Gagné), feu Gilles, Francine (Claude Ouellet), feu Michel, Diane (feu Rahal Ben Maniar, Gilles Gagné), Johanne (Richard Ouellet), Yvon (Lucie Nicole), Ghislain (Nathalie Boucher), André, Danielle (Benoit Casault), Marie-Josée (Claude Guimond), ses 25 petits-enfants et 30 arrière-petits-enfants. Ses frères et sœurs : feu Marie-Paule, feu Lionel (feu Rolande Bouchard), feu Jacqueline (feu René Noël), feu Georgette (feu Jean-Marc Gosselin), feu Claude (Irène Beaulieu), Gaétan (feu Suzanne Locas), Raymond (Gisèle Gamache), feu François (Pierrette Houle), feu Jean-Marie (Yseult Roy), feu Carmelle (feu Gérard Boulianne), feu Denis (Thérèse Côté), Thérèse. Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Montminy : feu Roger (Pierrette Chagnon), feu Fernand (Madeleine Claveau), feu Roselle, feu Agathe, feu Pascal (feu Madeleine Bernatchez, Marie Simard), Lise (feu André Bolduc), Ginette. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Cap-Saint-Ignace, spécialement Annick, Kim et Valérie pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/) ou à La Maison d’Hélène (https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/).

Des formulaires seront disponibles à l’église. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2.

Pour renseignements : 418-248-0545, sans frais : 1 888 248-0545,messages de condoléances : par télécopieur : 418 248-2621, courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec.