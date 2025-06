Madame Pierrette Robin Gagné 1949 - 2025

À la Maison d’Hélène de Montmagny, le 6 juin 2025, à l’âge de 76 ans est décédée madame Pierrette Robin, épouse de feu monsieur André-Louis Gagné et mère de feu Sylvain. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Gilles (feu Rolande Bérubé), Léger (France Gagnon), feu Huguette (feu René Gaumond), Nicole (Michel Messervier), feu Ginette, Benoit (Martine Godbout) et Serge (Monique Verdi); de la famille Gagné : Fleur-Ange (feu René Gagnon), feu Carmelle (Gilles Dallaire), feu Denise (feu Ernest Catellier), Louisette (feu Benoit Blais) et Réjean (Cécile Pelletier). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, ses cousins, cousines, autres parents et ses amis (es).

Des remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel du service des soins à domicile du CLSC de Montmagny ainsi qu’à celui de La Maison d’Hélène pour leur soutien, leur accompagnement et les excellents soins.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8 : https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 : https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la maison funéraire De la Durantaye & Fils 560, route du Souvenir Cap-Saint-Ignace le samedi 21 juin à compter de 13h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 21 juin2025 à 15h à la résidence funéraire. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093,courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.