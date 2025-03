Madame Réjeanne Laflamme

Au Centre d’hébergement de Saint-Pacôme, le 3 mars 2025, à l’âge de 80 ans et 11 mois, est décédée Madame Réjeanne Laflamme. Elle était la fille de feu monsieur William Laflamme et de feu dame Corinne Morin. Native de Montmagny, elle a passé plusieurs années à Mont-Carmel de Kamouraska.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2 le dimanche 16 mars 2025 à compter de 9 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 11 h à la salle commémorative du Complexe funéraire. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Dernière de la famille, elle est partie rejoindre ses sœurs et son frère : feu Claudia (feu Fernand Jacques), feu Éliane (feu Jean-Paul Messervier), feu Aldéa (feu Maurice Pruneau), feu Alberta, feu Noëlla (feu Robert Richard, feu Léo Deschamps), feu Ludovic.

Sont aussi attristés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

Des remerciements sont adressés à tout le personnel du Centre d’Anjou et des résidences précédentes : Place de l’Étoile, Dupuis et La Petite Villa de Saint-Pascal pour leur dévouement et les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Alzheimer, www.alzheimerchap.qc.ca ou à La Société canadienne de la sclérose en plaques, division du Québec, https://mscanada.donorportal.ca/Donation . Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621,par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

