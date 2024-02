Au Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 22 janvier 2024, à l’âge de 95 ans, est décédée Rita Laurendeau, épouse de Roland Dubé. Fille de feu Albertine Chouinard et de feu Albert Laurendeau, elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli.

Outre son époux Roland, elle laisse dans le deuil ses enfants : Laval (Ginette Viau), Odette (Luc Leclerc), François (feu Linda Bourque), Christiane (Michel Boudreau), Nathalie (Bruno St-Pierre) et Marie-Elaine (Éric Boisvert) ; ses 10 petits-enfants et ses 7 arrière-petits-enfants.

Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Françoise (feu Roger Chamard), feu Suzanne (feu Jacques Lambert), feu Alberte (feu Lucien Gaudreau), feu Paulo (Claudette Bourgault), Josette (Maurice Villeneuve), feu Jean-Louis, Gilles (feu Jeanne-Mance Pelletier – Denise Pelletier), feu Jean-Marie (Doris Bourbeau) et Thérèse (Jean-Louis Chamard) ; de la famille de son époux Roland : feu Marie-Paule (feu Bertrand Normand), feu Yvette (feu Albert Normand), feu Jean-Marie, feu Lucille (feu Marcellin Cloutier), feu André (Majella Chouinard), feu Hélène (feu Raymond Jean), feu Noëlla (feu Raymond Dupont), feu Henri, feu Jacqueline (feu Léo Bédard) et Nicole (feu Yves D’Amboise). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, ses cousins, cousines et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à toute l’équipe de soins du Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur dévouement et leur professionnalisme constant lors des sept années où Rita y a habité.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, casier postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4 https://www.alzheimerchap.qc.ca/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireDe la Durantaye & Fils 4, ch. du Roy Ouest Saint-Jean-Port-Joli le jeudi 1er février de 19 h à 21 h, vendredi jour des funérailles à compter de 9 h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le vendredi 2 février 2024 à 11 h en l’église de Saint-Jean-Port-Joli. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial « au bord de l’eau » de Saint-Jean-Port-Joli.