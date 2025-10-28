Madame Rollande Moreau 1939 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 13 octobre 2025, à l’âge de 86 ans, est décédée madame Rollande Moreau, conjointe de feu monsieur Jean-Guy Guillemette. Elle était la fille de feu monsieur André Moreau et de feu dame Philonise Cloutier. Elle demeurait à Berthier-sur-Mer et native de Saint-Cyrille-de-Lessard.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2, le dimanche 2 novembre 2025 à compter de 9 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 11 h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Berthier-sur-Mer. Elle était la sœur de : feu Fernand (feu Laurence St-Hilaire), feu Paul (feu Géraldine Guimond), feu Thérèse (feu Valère Dubé), feu Laurent (Madeleine Guimond), feu Martin (feu Thérèse Lebon), feu Claude (feu Claudette Morissette), feu Jeanne (feu Jacques Paquet). Elle laisse dans le deuil, sa sœur : Madeleine (feu Florent Perreault), son filleul François Moreau, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle laisse également dans le deuil, ses bonnes amies : Marie-Marthe Gagné (feu Marcel Laflamme), Sylvie Laflamme (Lionel Lacroix) et Édith Boutin (Marc Lamonde).

La famille tient à remercier le personnel de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués et le soutien apporté.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec (https://www.diabete.qc.ca/don-en-argent/). Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2.

