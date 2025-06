Madame Rose-Aline Gagnon Gagné 1934-2025

Au CHSLD de Montmagny, le 19 mai 2025, à l’âge de 91 ans, entourée de l’amour de tous les siens, est décédée madame Rose-Aline Gagnon, épouse de monsieur Louis-Marie Gagné. Elle était la fille de feu monsieur Alexandre Gagnon et de feu dame Antoinette Fortin. Elle demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2 le samedi 21 juin 2025 à compter de 9h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 11h à la salle commémorative du Complexe funéraire.

Elle laisse dans le deuil, outre son époux Louis-Marie, ses enfants : Diane (Normand Désormiers), André (Brigitte Nicole), sa petite-fille : Marie-Laurence Gagné, ses frères et soeurs : feu Fernande (feu Thomas Gendron), feu Jean-Marc (feu Lucille St-Pierre), feu Paul-Hector (Nicole Couillard), feu Rita (feu Marc-Yvon Lacroix), Thérèse (feu Roland Blanchet), feu Germaine (feu Denis Gaudreau), Cécile, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gagné : feu Paul-Émile (feu Marguerite Côté), feu Jean-Guy (feu Georgette Bernier), feu Noëlla (feu Sylva St-Pierre), feu Roger (Olivette Bernier), feu Raymond, Lucien (Fernande Thibault), feu Hélène, feu Marcel, Paul-Henri. Elle laisse également dans le deuil, sa filleule Claudine Gendron, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel de La Résidence des Bâtisseurs Mgr Deschênes, ainsi que le personnel du 2e et 4e étage du CHSLD de Montmagny pour leur bienveillance et leur dévouement auprès de madame Gagnon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/.

