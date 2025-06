Madame Simone Gagnon 1922-2025

Elle est allée rejoindre ses parents, dame Marie-Louise Pelletier et monsieur Horace Gagnon ainsi que tous ses frères et sœurs et la plupart de leur conjoint(e) : Rose-Alma (Laurent Blais), Dollar, Lucia (Léonard Marier), Edmond (Laurette Pelletier), Yvonne (Camille Pelletier), Raymond, Gemma (Jean-Baptiste Pelletier) et Henri (Thérèse Lord).

Elle laisse dans le deuil une belle-sœur, Marie-Marthe Morin (épouse de feu Raymond), plusieurs neveux et nièces et toutes les personnes qui l’ont côtoyée ces dernières années.

De chaleureux remerciements sont adressés à toute l’équipe du centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, membres du personnel et bénévoles, pour les soins prodigués avec amour et respect, leurs attentions et leur précieux accompagnement.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L’Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0.

Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 7 juin 2025 à 14h30 en l’église de Saint-Roch-des-Aulnaies, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 13h30.

Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial de Saint-Roch-des-Aulnaies. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.