Madame Thérèse Blouin Bilodeau

À l’Habitation Mgr Deschênes de Montmagny, le 20 février 2025, à l’âge de 96 ans et 5 mois, est décédée madame Thérèse Blouin, épouse de feu monsieur Gérard Bilodeau. Elle était la fille de feu monsieur Elzéar Blouin et de feu dame Gratia Boissonneault.

Elle demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand115, rue Saint-LouisMontmagny (Québec) G5V 1N2le vendredi 21 mars 2025 à compter de 9 h. Une liturgie de la Parole aura lieu par la suite à 11 h à la salle commémorative du Complexe funéraire. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Berthier-sur-Mer.

Elle laisse dans le deuil, sa fille : Joanne (André Poulin), ses petits-enfants : Stéphane (Sylvie Langlois) et leurs enfants Camille et Charles-Édouard, Éric (Joanie Labbé) et leurs enfants Zack et Léa, Maxime (Marie-Pier Couture et sa fille Rosalie), sa filleule Nathalie Lehoux ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédés.

La famille désire remercier le personnel du Printanier 2 (Habitation Mgr Deschênes) et en particulier, Nathalie et Cindy, pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Alzheimer Chaudière-Appalaches, www.alzhei- merchap.qc.ca ou à La Maison d’Hélène, www.lamaisondhelene.org ou par la poste au 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9. Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec